إسرائيل وكرواتيا تتفقان على المضي قدما في صفقة طائرات اف -16

تل ابيب - (د ب أ):

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الكرواتي اندري بلينكوفيتش على المضي قدما في بيع طائرات إسرائيلية من طراز اف- 16 إلى كرواتيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسي الوزراء على هامش قمة المنتدي الاقتصادي في دافوس ،حسبما ذكرت صحيفتا جيروزاليم بوست الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم ديوان نتنياهو.

واتفق نتنياهو وبلينكوفيتش على توسيع نطاق التعاون في قطاعات الاقتصاد والأمن والزراعة والسياحة،إضافة إلى القطاع الأكاديمي.

كانت اسرائيل وكرواتيا قد بدأتا العام الماضي مفاوضات لبيع سرب من طائرات "أف 16"، من الفائض الموجود لدى الجيش الإسرائيلي، وذلك بمصادقة الولايات المتحدة.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو نصف مليار دولار.

وإذا ماتم ابرام هذه الصفقة، فإنها ستكون المرة الثانية التي تسمح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل ببيع طائرات من إنتاجها بعد أن خروجها من الخدمة.

كانت الولايات المتحدة قد سمحت لاسرائيل ببيع طائرات "سكاي هوك" لأندونيسيا ودول أخرى في الماضي.