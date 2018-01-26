أهم التصريحات في 24 ساعة: أبحاث ريجيني قتلته.. وعباس أهان ترامب

إعداد – محمد الصباغ:

قال المدعي العام الإيطالي جوزيبي بيجناتوني إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قُتل بسبب أبحاثه في مصر، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطع المساعدات عن الفلسطينيين مستمر حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه أنه لن يكون هناك دور أمريكي في عملية السلام طالما استمر قرار القدس قائمًا، وصرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التوترات بين أمريكا وإيران تؤذي العراق.

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