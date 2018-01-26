الملكة رانيا: الأردن يخصص أكثر من خُمس ميزانيته على استضافة اللاجئين

عمان - دافوس - )أ ش أ(

أكدت الملكة رانيا العبدالله، أن الأردن تحمل الكثير نتيجة الأزمة السورية واستقبال اللاجئين، لافتة إلى أن الاستجابة العالمية للاجئين لم تكن كافية، وأن حجم ونطاق الأزمة يفوق كثيرا الدعم الذي تحصل عليه المملكة.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع الملكة رانيا العبدالله في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الخميس، مع قناة (سي ان بي سي) الأمريكية، حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن مكتب الملكة رانيا.

وقالت الملكة رانيا العبدالله إن الأردن تحمل الكثير نتيجة الأزمة السورية واستقبال اللاجئين الذين لا يقطن سوى 10% منهم في المخيمات، والغالبية العظمى منهم في القرى والمدن.

وأضافت "من المؤسف القول أن الاستجابة العالمية لم تكن كافية، بعض الدول كانت كريمة ولكن حجم ونطاق الأزمة يفوق كثيرا الدعم الذي نحصل عليه".

ونوهت بأنه يوجد أكثر من 65 مليون شخص نازح في جميع أنحاء العالم تم اجبارهم على ترك منازلهم بسبب الأزمات والاضطهاد، و90% منهم ينتهي المطاف بهم في الدول النامية الأقل استعداد للتعامل مع مثل هذه الازمات.

وأوضحت أن الأردن يخصص الآن اكثر من 1/5 ميزانيته لتغطية الكلف المباشرة لاستضافة اللاجئين، في حين تنصلت بعض الدول الغنية من مسئوليتها لإعادة توطين اللاجئين.

وأضافت "هذه قضية انسانية، وبالتالي هي مسؤولية عالمية. ولا يجب ان تقع على عاتق منطقة لوحدها، أو دولة واحدة مثل الأردن، والتي لا تستطيع تحمل هذه الأعباء وحدها في ظل اللامبالاة العالمية"، معربة عن أملها في أن تبقى هذه القضية ضمن الاهتمام العالمي، وليس فقط التعبير عن التعاطف، وداعية المجتمع العالمي إلى إعطاء أولوية لقضية مدى تحمل الدول الغنية مسئولياتها الإنسانية.

وحول قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، قالت الملكة رانيا العبدالله إن نقل السفارة إلى القدس يجعل من الولايات المتحدة وسيطا متحيزا لأنه حكم مسبق على وضع القدس، والتي بحسب قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية يجب أن تأتي في سياق سلام شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين واقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت أن القدس يجب ان تكون مدينة أمل للجميع وهي رمز للسلام لكافة الأديان على حد سواء، ولا يجوز ان تكون لدولة واحدة الملكية على هذه المدينة التي ترمز للإنسانية.

وشاركت الملكة رانيا العبدالله في عدد من جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي وأجرت عدداً من المقابلات مع شبكات التلفزة الأمريكية.