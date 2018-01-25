نتنياهو: الفلسطينيون مدللون من المجتمع الدولي

دافوس/ نيويورك - (د ب أ)

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فى حديثه، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني بالهرب من المفاوضات المباشرة، وقال إن الفلسطينيين "مدللون من المجتمع الدولي".

وأضاف نتنياهو "موقفنا هو أن القدس موحدة، ويجب أن تبقى موحدة تحت سيادة اسرائيل".

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن عباس فشل كزعيم فلسطيني، في حين نجح القادة المصريون والأردنيون.

وقد حققت مصر والأردن السلام مع إسرائيل.

وقالت هيلي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى من تفاوض على اتفاقات سلام: "انني اسأل هنا اليوم أين الملك حسين الفلسطيني، وأين أنور السادات الفلسطيني".

وأضافت " إذا أظهر الرئيس عباس أنه يمكن أن يكون هذا النوع من الزعماء، فإننا نرحب به. ولكن تصرفاته الأخيرة تظهر العكس تماما".