إضراب عمالي جديد في الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):

عاد مستخدمو الملاحة التجارية الجوية في شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم الخميس، إلى الإضراب مجدداً على خلفية طرد ادارة الشركة عددًا من العمال وصفتهم بـ"المحرضين" على الفوضى، حيث تسبب الاضراب "المفاجئ" في تعليق الرحلات الداخلية والخارجية بمطار الجزائر الدولي.

وحاولت إدارة الشركة الحد من وقع الإضراب، من خلال الاستعانة بشركة "طاسيلي للطيران" المملوكة لشركة المحروقات "سوناطراك"، لنقل المسافرين العالقين.

وعاد مستخدمو الملاحة التجارية الجوية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى استئناف الحركة الاحتجاجية، بعد قرار الشركة بإيقاف 7 من العمال تحفظياً في انتظار قرار العدالة، بدعوى تحريض العمال على الإضراب، في حين قالت مصادر اخرى إن عدد المفصولين وصل إلى 160.

كان مضيفو الخطوط الجوية الجزائرية قد نفذوا اضراباً، الاثنين الماضي، احتجاجاً على تجميد الاتفاق المتعلق بالرواتب من قبل المديرية العامة للشركة، لكنهم عادوا مساء نفس اليوم لاستئناف العمل بعد صدور حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب.