مقتل 6 في هجوم داعش على مكتب منظمة إغاثية في أفغانستان

كابول (د ب أ)

أكدت منظمة أنقذوا الأطفال ومسؤول أفغاني اليوم الخميس أن حصيلة الهجوم على مكتب المنظمة في أفغانستان بلغت ستة قتلى.

وأكدت المنظمة مقتل أربعة من موظفيها في الهجوم على مكتبها في مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم نانجارهار بشرق البلاد.

وكان انتحاري قد فجر نفسه خارج المكتب، وقام مسلحون باقتحام المبنى في هجوم استمر عشر ساعات أمس الأربعاء، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عنه.

وكتبت المنظمة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" تم تأكيد هوية أحد زملائنا الراحلين، وهو شاب في العشرينيات من عمره، وذلك خلال مسح ثاني للمبنى" ليبلع بذلك عدد موظفي المنظمة الذي لقوا حتفهم في الهجوم أربعة أشخاص.

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن شخصين أخرين، هما رجل أمن ومدني قتلا في الهجوم. ويشار إلى أن المهاجمين الخمسة قتلوا جميعا.

وقد أصيب 25 شخصا، بينهم أربعة حراس أمن وسكان في منازل قريبة، في الهجوم.

وأضاف خوجياني أن قوات الأمن الأفغانية أنقذت 46 شخصا من المبنى في ظل استمرار القتال مع المسلحين في المكتب بالطابق الثالث.

وكانت المنظمة قد أعلنت تعليق عملياتها في أنحاء أفغانستان مؤقتا.