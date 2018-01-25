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العبادي يبحث مع وفد وزاري سعودي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

02:28 م الخميس 25 يناير 2018
العبادي يبحث مع وفد وزاري سعودي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وفد وزاري سعودي، اليوم الخميس تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد والرياض.

وقال مكتب العبادي في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، إن الأخير التقى في دافوس بوفد وزاري سعودي ضم وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية ووزير التجارة والاستثمار ووزيرا للدولة، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة للارتقاء بها في مختلف المجالات والقطاعات".

يذكر أن العبادي وصل، منذ يومين، إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس، والتقى بعدد من المسؤولين من مختلف بلدان العالم.

هذا المحتوى من

Asha
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منتدى دافوس سويسرا

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