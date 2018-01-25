الدفاع الروسية: سياسة الغرب ستبقي الرقة السورية تحت الدمار

موسكو (أ ش أ)

حذرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس من أن سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة السورية ستبقي المدينة قابعة تحت الأنقاض، في حال عدم مراجعتها.

وأعربت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن دهشتها من التصريحات والخطط الغربية المتعلقة بإعادة إعمار المدينة، خاصة تلك الصادرة عن رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين أثناء زيارته إلى الرقة الاثنين الماضي.

وأوضحت الدفاع الروسية أن جرين أعلن - في البداية - عن حجم الدمار الهائل في المدينة، لكن عندما تعلق الأمر بالدعم العملي أشار إلى أن مهمة وكالته تكمن في الاستقرار لا إعادة الإعمار.

وأشارت الوزارة إلى أن المسؤول الأمريكي لا يقصد بـ"الاستقرار" تزويد المدنيين المشردين في المدينة بالمواد الغذائية والمستلزمات المطلوبة، "كما تفعل روسيا في حلب ومدن سورية أخرى"، بل مجرد ترميم أنابيب المياه وشبكة الكهرباء.

يشار إلى أن التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة منه أعلنت - في أكتوبر الماضي - عن تحرير الرقة من قبضة "داعش".