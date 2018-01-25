بيونج يانج تطالب سول بوقف تدريباتها العسكرية مع واشنطن

بيونج يانج (أ ش أ)

طلبت كوريا الشمالية اليوم الخميس من كوريا الجنوبية وقف تدريباتها العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) أن وسائل الاعلام الرسمية بكوريا الشمالية أفادت تقديم مسئولين بارزين في بيونج يانج لهذا الطلب خلال مؤتمر عقد أمس.

وطلب المسئولون الشماليون آلا تستخدم سول الأسلحة الاستراتيجية التي حصلت عليها من واشنطن على الأراضي الكورية الجنوبية، وأن توقف تدريبتها العسكرية مع أمريكا.

وطالب المشاركون في هذا المؤتمر جميع الكوريين باستخدام كل الجهود الممكنة لوقف المناورات الحربية.