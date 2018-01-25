طوكيو تسجل أدنى درجة حرارة لها منذ 48 عاما

طوكيو (أ ش أ)

سجلت العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم الخميس أدنى درجة حرارة لها منذ 48 عاما، بعد أن بلغت 4 درجات تحت الصفر.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسط طوكيو، وذلك للمرة الأولى منذ 48 عاما.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية -على موقعها الالكتروني- أن موجة البرد القارس جاءت بعد أيام من تساقط الثلوج على نحو لم تشهده اليابان منذ 4 أعوام، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية في اليابان إلى إصدار التحذير.

وفي السياق، قال شيجيكي كاواجوتشي المسئول في مركز الاستشارات الجوية التابع لوكالة الأرصاد إن آخر تحذير مماثل صدر في أواخر شهر يناير عام 1985.

وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية بأن هذا النوع من التحذيرات لا يصدر إلا عندما تصل المياه إلى مرحلة التجمد أو تتضرر المحاصيل.