هيئة الطيران الهندية توقف طيارين 5 أعوام بسبب شجارهما أثناء رحلة جوية

نيودلهي (أ ش أ):

قررت هيئة الطيران المدني الهندية اليوم الأربعاء، وقف اثنين من الطيارين عن العمل لمدة 5 أعوام بسبب تشاجرهما أثناء رحلة جوية دولية مؤخرا.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن قائد الطائرة التابعة لشركة ( جيت ايروويز ) الهندية لطم مساعدته داخل كابينة القيادة - لأسباب غير معروفة - أثناء الرحلة الجوية من لندن إلى مومباي في أول يناير الجاري، غير أن الطائرة - التي كانت تقل 324 شخصا -هبطت بسلام في مطار مومباي.

وقررت هيئة الطيران المدني الهندية أيضا سحب رخصة الطيران الممنوحة للطياريين لمدة خمسة أعوام بسبب تعريض سلامة الركاب والطائرة للخطر، فضلا عن قيامهما بمغادرة كابينة القيادة أكثر من مرة أثناء الشجار.