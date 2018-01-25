وزير الصحة الموريتاني يضع حجر الأساس لمستشفى جديد بتمويل سعودي

نواكشوط (أ ش أ):

وضع وزير الصحة الموريتاني الدكتور أبوبكر كان اليوم الأربعاء حجر الأساس لمستشفى جديد، في مدينة "اطار"(على بعد 420 كلم شمال نواكشوط) ،بتمويل من المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الصحة - في تصريح اليوم - إن تنفيذ هذا الصرح الطبي الذي يعمل الصندوق السعودي للتنمية على تنفيذه يدخل في إطار تعاون مثمر وشامل بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية تجسيدا لتعليمات قائدي البلدين.

وأضاف أن اكتمال الأشغال في هذه المنشأة الطبية المتطورة والفريدة في تصميمها المعماري سيكون بعد 14 شهرا من العمل المتواصل على أن يتم تجهيزها بأحدث المعدات مباشرة، مبرزا أنها ستضم معظم التخصصات الطبية المعهودة.

بدوره أكد السيد فوزي بن عليان السعود مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية، أن مشروع إنشاء هذا المستشفى في مدينة أطار يعتبر نُقلة كبيرة لتطوير ودعم القطاع الصحي في المنطقة من حيث توفير الخدمات الصحية الجيدة وتخفيف عناء التنقل للحصول عل العلاج اللازم.

من جانبه، لفت شير هاشم مدير شركة كوميسا العالمية (الشركة المنفذة للمشروع)، إلى أن مشروع تشييد هذا الصرح الطبي بلغت تكلفته مليارين و400 مليون أوقية (عملة موريتانيا)، كما تبلغ مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 150 سريرا.