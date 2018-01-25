الصليب الأحمر اللبناني يساعد لاجئين سوريين فاضت مخيماتهم بالمياه

بيروت (أ ش أ):

عملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على مساعدة اللاجئين السوريين في سهل (عكار) بعد أن فاضت مخيماتهم بالمياه.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم /الأربعاء/ أنه في بلدة الكنيسة تم إجلاء خمس عائلات من مخيم غمرته المياه إلى مخيم آخر، وجرى توزيع البطانيات على العائلات المتضررة والتي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أما في بلدة السماقية والتي يوجد بها أربعة مخيمات كبيرة، فقد ارتفع منسوب المياه فيها صباح اليوم، وعمل الصليب الأحمر على استقدام جرافة عملت على إعادة فتح عبارات المياه في محيط هذه المخيمات الأمر الذي ساهم في عودة الأمور إلى طبيعتها، مما سمح لنزلاء هذه المخيمات بالعودة من جديد.