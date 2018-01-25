وفاة أحد أفراد طاقم طائرة "طيران آسيا" الماليزية أثناء الخدمة

كوالالمبور (أ ش أ):

توفي أحد أفراد طاقم طائرة تابعة لشركة "طيران آسيا" الماليزية أثناء وجوده بالخدمة على متن رحلة من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى مدينة باندونج بإندونيسيا، ونتيجة لذلك تم تحويل الرحلة وهبطت في مطار "سيناي" الدولي بولاية جوهر الماليزية.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن شركة "آير آسيا"، أنه تم توفير العلاج الطبي في الحال لأحد العاملين على متن الطائرة، ولكن أعلن عن وفاته في وقت لاحق من جانب طبيب بالمطار، وقد غادرت الطائرة في وقت لاحق من "سيناي" لتستكمل رحلتها وهبطت في مطار "حسين ساسترانيجارا" بمدينة باندونج بإقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

وقال رئيس شرطة مقاطعة "كولاي" بولاية جوهر إن المتوفي رجل إندونيسي يبلغ من العمر 46 عاما، وصنفت الحالة بأنها وفاة مفاجئة.