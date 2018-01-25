المبعوث الأممي يزور أثينا وسكوبي لإحياء المحادثات حول النزاع بشأن "مقدونيا"

دافوس (د ب أ):

يعتزم ماثيو نيميتز مبعوث الأمم المتحدة بشأن النزاع بين أثينا وسكوبي حول اسم "مقدونيا"، زيارة العاصمتين، في محاولة لاستئناف المحادثات وسط تحسن الأجواء.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نيميتز سيتوجه إلى العاصمتين اليونانية والمقدونية في الفترة من 29 كانون ثان/يناير حتى أول شباط/فبراير، ضمن جهود الأمم المتحدة لمساعدة الجانبين في إيجاد حل مقبول للطرفين لقضية "الاسم".

جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من اجتماع رئيسي وزراء اليونان ومقدونيا ألكسيس تسيبراس وزوران زائيف في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، وخرجا بوعد بالعمل على حل النزاع الذي استمر حوالى 30 عاما.

وتسعى الأمم المتحدة لحل الخلاف المستمر منذ 27 عاما حول اسم هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.

وتعترض أثينا على أن تستخدم هذه الجمهورية الصغيرة التي نالت استقلالها عام 1991، اسم "مقدونيا"، الذى يشير إلى منطقة في شمال البلاد.

ووقع النزاع عندما انفصلت مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة التي تفككت عام 1991. وفشلت المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في تحقيق نتيجة منذ عام 1995 .