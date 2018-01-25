شكري يلتقي نظيره السوداني غداً في أديس أبابا

الخرطوم - (د. ب. أ):

يعقد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور اجتماعاً مع نظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الخميس، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأفريقية.

وقال غندور، في تصريحات، اليوم الأربعاء، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره شكري، اتفقا خلاله، على اللقاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا،بحسب شبكة الشروق الإخبارية السودانية.

يأتي الاجتماع وسط توترات في العلاقات المصرية السودانية على خلفية النزاع بشأن مثلث حلايب وشلاتين، وسماح الخرطوم لتركيا بإدارة جزيرة سواكن، واتهامات السودان لمصر وإرتريا بتهديده أمنيا.

غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون الغير.

من جهة أخرى أعلنت إثيوبيا استكمالها لجميع الترتيبات اللازمة لاستضافة القمة الإفريقية الثلاثين تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام لتحويل إفريقيا"، المزمعة في أديس أبابا، خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.

وتبدأ الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتستمر ليومين، تمهيدًا لاجتماعات رؤساء الدول والحكومات يومي الأحد والاثنين.