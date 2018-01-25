ترامب يطالب أردوغان بالحد من عملياته العسكرية في سوريا

واشنطن- (أ ش أ):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ"توخي الحذر" فيما يخص العمليات العسكرية، التي تشنها أنقرة شمال سوريا، وفق بيان للبيت الأبيض.

ودعا ترامب ـ خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان وفقا لراديو (سوا) الأمريكي الأربعاء - إلى "خفض التصعيد" والحد من التحركات العسكرية التركية في سوريا، موضحا أن العنف المتصاعد في عفرين بسوريا يخاطر بـ "أهدافنا المشتركة في سوريا"، مشددا على ضرورة "تجنب وقوع ضحايا من المدنيين وزيادة أعداد المهجرين واللاجئين".

كما طالب الرئيس الأمريكي تركيا بـ "توخي الحذر لتجنب أي تصرفات قد تتسبب في نزاع بين القوات التركية والأمريكية"، مؤكدا أن الدولتين يجب أن تركزا على الهدف المشترك وهو إلحاق هزيمة تامة بداعش.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيسين رحبا بعودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم عقب الهزائم المتوالية التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي في الأشهر الأخيرة.