مئات الفلسطينيين يتظاهرون في قطاع غزة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

غزة - (د ب أ):

تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تدهور أوضاعهم الاقتصادية وللمطالبة بتدخل دولي لرفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على القطاع.

وتجمع العشرات قبالة مقر الأمم المتحدة وسط مدينة غزة، رافعين لافتات مكتوبة تندد بسوء أحوالهم المعيشية ونقص المساعدات المقدمة لهم، وأخرى تطالب بتدخل دولي لرفع الحصار الإسرائيلي.

كما احتج المتظاهرون على تقليص المساعدات الأمريكية المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسياسات الأمريكية وأخرى تحذر من وقف مساعدات أونروا وما يحمله ذلك من مخاطر على الأوضاع الإنسانية في القطاع.

يأتي ذلك فيما دعت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين إلى تظاهرات في مختلف أنحاء قطاع غزة يوم الخميس "رفضاً لإنهاك واستنزاف غزة وأهلها وشبابها ومؤسساتها بالجوع والفقر والحصار والفوضى والفئوية والحزبية".

وفي سياق قريب، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه قدم للسلطة الفلسطينية مبلغ 11.28 مليون يورو، وهي المساهمة رُبع السنوية للاتحاد في المخصصات الاجتماعية التي تدفع للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار الاتحاد إلى أنه يعمل على دعم الأسر الفلسطينية الفقيرة من منطلق التزامه بنظام الرفاه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعمل على دعم وزارة التنمية الاجتماعية في الخدمات التي تقدمها إلى 115 ألف أسرة فقيرة، من خلال نظام حماية اجتماعي شامل وعادل.