زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمال اليابان

طوكيو - (د ب أ):

قالت وكالة الارصاد الجوية، اليوم الأربعاء إن زلزالا بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال اليابان.

ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي"، كما لم ترد تقارير حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال، الذي وقع الساعة السابعة وواحد وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي (1051 بتوقيت جرينتش) مركزه قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة آموري، على بعد 550 كيلومترا شمال طوكيو وعلى عمق 30 كيلومترا.