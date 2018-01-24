السفير الألماني في أنقرة يتحدث مع وزير الدفاع التركي عن عملية عفرين

برلين - (د ب أ):

يعتزم السفير الألماني في تركيا مارتن ايردمان التحدث، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي بشأن العملية العسكرية التركية ضد مليشيا ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالقرب من الحدود مع تركيا.

وقالت ماريا أديبار، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، إن اللقاء سيتطرق أيضا إلى "شكل العملية التركية".

ومن غير المستبعد أن يتطرق اللقاء أيضا إلى استخدام دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع في هذه العملية.

يشار إلى أن ألمانيا باعت لشريكتها في حلف شمال الأطلسي، تركيا، 354 دبابة من طراز ليوبارد 2A4 في الفترة بين عام 2006 و عام 2011.

و تنص اتفاقية بيع هذه الدبابات التي أبرمت في فترة الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر الألمانيين فقط على إلزام تركيا بإخطار ألمانيا قبل بيع هذه الدبابات أو إهدائها لدولة ثالثة.

ولم ترد في الاتفاقية قيود أخرى.

وهناك انتقادات متزايدة داخل ألمانيا ضد العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في الوقت الحالي ضد مليشيا قسد، خاصة وأن تركيا تستخدم دبابات ألمانية في هذه العملية.