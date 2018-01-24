"أنقذوا الأطفال" مصدومة وحزينة من الهجوم على مقرها بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعرب المدير الإعلامي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" بآسيا إيفان شورمان الأربعاء عن صدمة المؤسسة وحزنها الشديدين إزاء تعرض مقرها بمدينة "جلال آباد" الأفغانية للهجوم.

وقال شورمان - في تصريح نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إنه لا توجد معلومات بشأن تواجد أي من أفراد طاقم المنظمة داخل المبنى أو بالقرب منه وقت الهجوم، مضيفا أن الأمر الأهم الآن هو سلامة جميع العاملين بالمنظمة وأن المنظمة لم تتلق معلومات من فريقها حتى الآن.

ونفذ مسلحون تفجيرًا خارج مقر المنظمة البريطانية بإقليم "ننجرهار" قبل أن يقتحموها ويبدأوا في إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر الهجوم -وفق السلطات- عن مقتل ضابط ومدني وإصابة 12 شخصا على الأقل.