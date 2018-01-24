تايوان تعرب عن قلقها إزاء إزالة علمها من مواقع إلكترونية أمريكية

تايبيه - (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء إزالة علمها الوطني من على موقعين إلكترونيين حكوميين أمريكيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اندرو لي " نحن لا نفهم هذه الخطوة. إنها غير مقبولة ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وقالت الوزارة إنه تم إزالة العلم الوطني لتايوان من على مواقع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية و الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف لي أن تايوان تواصلت مع أمريكا عدة مرات بشأن هذه القضية منذ سبتمبر الماضي.

وأوضح " الجانب الأمريكي يتفهم تمام موقفنا وما نشعر به".

وأشار لي إلى أنه خلال مباحثات جرت مؤخرا أكد الجانب الأمريكي على أن العلاقات الثنائية مازالت قوية وأن السياسة الأمريكية نحو تايوان لم تتغير.

وقال المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يمثل السفارة الأمريكية الفعلية في تايوان، اليوم إن أمريكا ملتزمة بسياسة الصين واحدة، وذلك بحسب ما قالته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تلقى لدى انتخابه رئيسا مكالمة من الرئيسة التايوانية تساي انج وين ، وهي الخطوة التي دفعت وزارة الخارجية الصينية للتقدم بشكوى رسمية لواشنطن.

ويذكر أن تايوان تحظى بحكومة منفصلة منذ 1949، عندما فر القوميون الصينيون بعد خسارة الحرب الأهلية أمام الشيوعيين في الصين. ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.