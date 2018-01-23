حول العالم في 24 ساعة: إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا لهذا السبب
12:11 ص الأربعاء 24 يناير 2018
إعداد – هشام عبد الخالق:
شهد العالم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، التي كان أبرزها إعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من عملية "عفرين"، واتجاه إسرائيل لإغلاق سفارتها في أيرلندا، وتأكيد واشنطن لسقوط ضحايا أمريكيين في هجوم كابول.
هجوم كابول دبلن إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لولا دا سيلفا ليبيا وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التركي أردوغان عملية عفرين
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