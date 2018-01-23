حول العالم في 24 ساعة: إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا لهذا السبب

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، التي كان أبرزها إعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من عملية "عفرين"، واتجاه إسرائيل لإغلاق سفارتها في أيرلندا، وتأكيد واشنطن لسقوط ضحايا أمريكيين في هجوم كابول.