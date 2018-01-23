الكويت تتعهد بـ 1.6 مليار دولار مساعدات إنسانية لسوريا

الكويت (أ ش أ)

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية في الكويت الوزير المفوض ناصر الهين اليوم الثلاثاء أن مجموع حجم تعهدات الكويت المعلنة أمام المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا ودول الجوار بلغ ملياراً و600 مليون دولار .

وقال الهين، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش مشاركته في زيارة وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا لمنطقة (البقاع) شرق لبنان إن "الكويت تقدر الجهود الأممية في مساعدة اللاجئين السوريين وتقديم الدعم لهم".

ولفت إلى أن الزيارة جاءت بدعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتور احمد المريخي بعد أن أقرت في مؤتمر المانحين الاخير لاطلاع الدول المانحة على الوضع الفعلي للاجئين السوريين وحجم المآسي التي يعانون منها.

وأشار الى ضرورة الاطلاع من المجتمعات المحلية على معاناتها في استضافة اللاجئين والحاجات التي تتطلبها للقيام بهذه الاعباء في ظل محدودية الامكانات المتوفرة لها.

من جانبها، قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار في تصريح، إن مصادر تمويل برامج دعم اللاجئين السوريين غير كافية لتلبية الاحتياجات.. موضحة أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان تراجع الى ما دون المليون لاجئ بفعل انتقال قسم كبير منهم الى اوروبا واستراليا وغيرها بفضل برامج اعادة التوطين فضلا عن حصول بعضهم على اقامات في اوروبا والانتقال من لبنان.

يذكر ان وفدا من مجموعة كبار المانحين لدعم سوريا يضم الكويت وقطر والامارات والسعودية وكندا والدنمارك والمملكة المتحدة والمانيا واليابان وهولندا والسويد والنرويج بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي يزور لبنان قام بالاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين في منطقة (البقاع) شرق لبنان حيث من المقرر أن يعقد غدا الاجتماع ال12 لكبار المانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا.