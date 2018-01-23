الكرملين: بوتين يبحث هاتفياً مع أردوغان العملية التركية في مدينة عفرين السورية

موسكو (أ ش أ)

أعلن الكرملين الليلة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العملية التركية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان، أوردته قناة روسيا اليوم، أنه تمت مناقشة الإعداد النهائي للمؤتمر القادم للحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأشار إلى أن الجانبين أعربا عن أملهما في أن يكون المؤتمر ممثلا بطبيعته وأن يخدم مسألة البحث عن تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا.

كان السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين قد أعرب عن قلق بلاده الشديد جراء العدوان التركي على الأراضي السورية ولا سيما في عفرين، مشيرا إلى أن الموقف الروسي من التدخل التركي في عفرين السورية هو التصريح الرسمي بالإعراب عن القلق الشديد.