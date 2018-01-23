مايك بنس: نقل السفارة دليل ملموس على التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن قرار إدارة بلاده المثير للجدل بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو دليل "ملموس" على التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

وخلال لقائه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن، اليوم، جدد بنس التأكيد على أن "الرئيس ترامب أعطى توجيهات لوزارة الخارجية، بالعمل مع السفير (الأمريكي في إسرائيل ديفيد) فريدمان لإنجاز نقل سفارتنا هنا إلى القدس قبل نهاية العام القادم".

وأضاف بنس، في إطار زيارته لإسرائيل: "نتطلع إلى إنجاز ذلك باعتباره دليلا ملموسا على التزامنا وتحالفنا الدائم مع دولة إسرائيل وشعب هذه الأمة العظيمة".

وأكد دعم بلاده لحل الدولتين بناء على موافقة الطرفين، وقال إن "واشنطن لم ترسم حدود التسوية النهائية". ورأى أن نقل السفارة من شأنه "أن يسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام".