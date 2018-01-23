إجلاء المئات في لندن بعد حدوث تسرب غاز بالقرب من محطة قطارات

لندن - (د ب أ):

تم إجلاء المئات من المواطنين في العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد حدوث تسرب غازي بالقرب من أحد أكثر محطات القطارات إزدحاما في لندن، مما سبب فوضى لكثير من مرتادي القطارات.

وقال قطاع الإطفاء في لندن إن رجال الإطفاء في موقع التسرب الغازي بالقرب من محطة تشارينج كروس رصدوا" مستويات مرتفعة من الغاز الطبيعي في الجو".

وأضاف القطاع أنه تم إجلاء 1450 شخصا من فندق وملهى ليلي مجاوريين.

وقال مدير محطة الإطفاء بريت لوفت في بيان " هناك تسرب غاز كبير في الشارع، وكإجراء احترازي لقد أجلينا المواطنين وتم إغلاق محطة تشيرينج كروس".

وقد تم تعليق جميع خدمات القطارات التى تمر بالمحطة.

وقالت شرطة العاصمة إن هذا التعليق " من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت" حيث يعمل مهندسو الغاز على عزل التسرب.