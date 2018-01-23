"أمن الدولة" السعودي يوقف 4 من فرنسا واليونان وإريتريا

الرياض - (د ب أ):

أوقفت رئاسة أمن الدولة في السعودية أربعة مشتبه بهم من ثلاث جنسيات (الفرنسية واليونانية والإريترية) على خلفية قضايا تمس الأمني الوطني السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" اليوم الثلاثاء، فإن إيقاف المتهمين الأربعة جرى يومي 12 و 16 يناير الحالي، ويحمل الفرنسي واليوناني جوازي سفر، فيما يحمل الموقوفان الإريتريان إقامتين نظاميتين.

وطبقا لما أعلنته "نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية السعودية على موقعها الرسمي، في قائمتها المحدثة مؤخرا، فإن الموقوفين الأربعة يخضعون لجلسات استجواب من قبل جهات التحقيق لاستكمال إجراءاتهم وإحالتهم للجهات العدلية.

ومع إعلان النافذة قائمتها المحدثة يصبح عدد الموقوفين في سجون المباحث 5325 موقوفاً في قضايا تتعلق بأحداث إرهابية وجرائم تمس الأمن الوطني في السعودية.