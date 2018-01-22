بنس: الولايات المتحدة لن تصادق مجددا على الاتفاق النووي الإيراني

تل أبيب/لندن- (د ب أ):

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تصادق مجددا على التزام إيران بالاتفاق النووي.

وقال بنس أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين :"الاتفاق النووي مع إيران كارثة والولايات المتحدة الأمريكية لن تصادق على هذا الاتفاق سيء الإعداد بعد الآن".

وأضاف:"كما أوضح الرئيس ترامب، هذه هي المرة الأخيرة. إذا لم يتم تعديل اتفاق إيران، فإن الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق على الفور".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد شاركت في التوصل إلى الاتفاق مع إيران عام 2015، بالتعاون مع كل من الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ويهدف الاتفاق إلى ضمان استخدام إيران لقدراتها النووية للأغراض السلمية وفي الوقت نفسه منعها من تطوير أسلحة نووية. وفي المقابل، يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ، الذي كان يتحدث في لندن ، إن الولايات المتحدة تعمل مع ثلاث شركاء أوروبيين "لإصلاح" الاتفاق النووي ومعالجة المخاوف بشأن برامج الصواريخ الإيرانية وقضايا أخرى.

وأضاف تيلرسون للصحفيين عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "أظن أن هناك وجهة نظر مشتركة بين الشركاء الثلاثة يقينا ، وهي أن بعض الأوجه من (الاتفاق النووي) أو بعض الأوجه من السلوك الايراني يجب معالجتها وبالأخص برامج صواريخها البالستية".

وكان الوزير الأمريكي يشير إلى الدول الأوروبية الثلاث - بريطانيا وفرنسا وألمانيا- وهي من أطراف الاتفاق النووي مع روسيا والصين والولايات المتحدة.

يذكر أن الاتفاق لا يشمل برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال إنه يتصور "نوعا ما من اتفاق جانبي آخر، ربما، أو آلية من شأنها معالجة المخاوف التي لدينا" مضيفا أن مجموعة العمل قد تجتمع الأسبوع المقبل.