أمريكا تطالب تركيا بضبط النفس في عملية عفرين

واشنطن - (د ب أ)

دعت الولايات المتحدة تركيا إلى ممارسة ضبط النفس، في عمليتها العسكرية التي تقوم بها في شمال سوريا.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن على كل الأطراف التركيز على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحل الصراع في سوريا، "ونحن نطالب تركيا بأن تمارس ضبط النفس في أعمالها العسكرية، وفي لغة خطابها وأن تتأكد من أن عملياتها محدودة الحجم والمدة وأن تضمن استمرار المساعدات الإنسانية وأن تتجنب وقوع ضحايا مدنيين".

وأضافت أن حكومة بلادها تأخذ " التشككات الأمنية المبررة" لحكومة أنقرة، مأخذ الجد، مشيرة إلى أن واشنطن عازمة على التعاون مع أنقرة كحليفة لها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتابعت ساندرز أن " العنف المتزايد في عفرين يمزق إقليما مستقرا نسبيا في سورية، كما أنه يحول الانتباه عن الجهود الدولية التي تضمن هزيمة دائمة لداعش"، ورأت أن هذا العنف يمكن أن يفاقم من الأزمة الإنسانية في سورية.

كانت تركيا بدأت أول أمس السبت، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قوات كردية في شمال سورية بشن غارات جوية، وتستهدف هذه العملية التي حملت اسم (غصن الزيتون) وحدات حماية الشعب الكردي (واي بي جي) المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتعد وحدات الشعب الكردي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور في تركيا.

وتشعر تركيا بالتهديد للتواجد القوي للوحدات الكردية على حدودها لأنها تتخوف من أن هذا التواجد يمكن أن يحفز من تطلعات الانفصال للأكراد في تركيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح اليوم بأن بلاده مصرة على المضي قدما في عمليتها العسكرية ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من الولايات المتحدة في منطقة عفرين شمالي سورية.

وقال أردوغان خلال اجتماع في أنقرة اليوم ،وهو اليوم الثالث في العملية الأرضية والجوية :"لا تراجع من عفرين".