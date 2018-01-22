بعد قطر.. لماذا حُذفت محافظة عمانية من "خريطة" اللوفر الإماراتي؟

لندن – (بي بي سي):

انشغل المغردون العرب بموضوعات عديدة، أبرزها حذف محافظة عمانية من خارطة اللوفر الإماراتي، وجدل في الأردن حول مقال رئيسة تحرير جريدة الغد عن إسرائيل، و#وين_الشورت_يا_الرضوان يتصدر تويتر في الكويت.

جدل ساخن حول خارطة اللوفر الإماراتي

عادت خارطة العالم العربي في متحف اللوفر الإماراتي إلى ساحة الجدل بعد أن لاحظ مغردون عمانيون غياب محافظة "مسندم" العمانية عنها، وظهورها على خارطة دولة الإمارات.

ورد العمانيون بصرخة غاضبة على تويتر بتدشين هاشتاغ #مسندم_في_خارطة_سلطنة_عمان، الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في الدولة.

ويأتي ذلك بعد أن أثارت الخريطة جدلاً ساخناً في الخليج بحذف دولة قطر كلها من الخارطة، الأمر الذي وُصف على مواقع التواصل بـ"تزوير التاريخ".

وغرد العمانيون بغضب، مطالبين باعتذار رسمي من اللوفر والحكومة الإماراتية، مشيرين إلى ضرورة احترام التاريخ وسيادة الدول العربية.

وطالب المغردون بمحاسبة إدارة المتحف، بناء على ما اعتبروه نشراً لمعلومات خاطئة، و"تضليلاً" للزائرين، وبإقالة رئيس اللوفر الإماراتي الذي "شوه" اسم اللوفر الفرنسي، على حد تعبيرهم.

وعلت الأصوات القطرية على الهاشتاغ، حيث عالجت الحادثة في إطار الأزمة الخليجية، ورأت فيها انتهاكاً لحقوق الدولتين من قبل الإمارات، مؤكدة ضرورة محاسبتها.

في الأردن: ما #للي_شافته_جمانة ؟

أما في الأردن، فدار النقاش حول جمانة غنيمات، رئيسة تحرير جريدة الغد، ومقالها عن الاعتذار الرسمي الذي قدمته حكومة إسرائيل للأردن إزاء حادث السفارة الإسرائيلية بعمان.

وانتقدت في مقالها ردود الفعل المعارضة للاعتذار الإسرائيلي، واستنكرت "الأصوات المستفزة" و"حملة التشكيك" الأردنية على حد تعبيرها، التي اعتبرتها "غير وطنية".

وكتبت في مقالها: "اطلعت على المذكرة الإسرائيلية التي تضمنت أربع نقاط أساسية؛ الأولى أن الحكومة الإسرائيلية ومن خلال وزارة خارجيتها ملتزمة بتطبيق القانون على القاتل وصولاً لتحقيق العدالة، وثانياً أنها تعتذر عن حادثة القتل بحق الأردنيين وملتزمة بتعويض أسر الضحايا، وهو ما تم بالفعل، وقد تسلمت الأسر التعويض، رغم أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يرغب في الإعلان عنه".

ودشن الأردنيون هاشتاغ #للي_شافته_جمانة، ساخرين، من جهة، من إشارة الصحفية إلى أنها كانت الشخص الوحيد الذي قرأ مضمون المذكرة الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، انتقد المغردون عنوان المقال- "أصوات مستفزة"- واعتبار الصحفية أن أي معارضة للموقف والاعتذار الإسرائيلي هي أمر "غير وطني"، خاصة في ظل إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

ولم تنشر جمانة غنيمات أي رد رسمي على حسابها الشخصي على مواقع التواصل، لكن جريدة الغد نشرت مقالاً عن الهاشتاغ وتفاعل الأردنيون معه.

الكويتيون يتساءلون: #وين_الشورت_يا_الرضوان ؟

أما في الكويت فانتشر هاشتاغ #وين_الشورت_يا_الرضوان بعد انتقاد رئيس الهيئة الرياضية السعودية تركي آل شيخ للوزير الكويتي خالد الرضوان بعد لقائه مع الأمير القطري.

وتفاعل الإعلامي السعودي وليد الفراج مع تغريدة آل شيخ، قائلاً: "خالد الرضوان يستهبل .. طبعا يستهبل ، ومن هباله أخذ الفنيلة ونسي الشورت".

ورد المغردون الكويتيون مشيرين إلى دور الوسيط الذي تلعبه الكويت في الأزمة الخليجية، وضرورة الحفاظ على العلاقات الوطيدة مع طرفي الأزمة.

ومن جهة أخرى، أكد المغردون على حرية وزراء الكويت وقدرتهم على السفر واللقاء مع ممثلي جميع الدول دون "إبلاغ السعودية"، خاصة رئيس الهيئة الرياضية.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 6 آلاف تغريدة على مدار الـ12 ساعة الماضية.