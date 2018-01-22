محكمة عراقية تقضي بإعدام عنصر من القاعدة

بغداد - (د ب أ):

أعلن متحدث عراقي اليوم الاثنين أن محكمة جنايات محافظة ديالى قضت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد عناصر تنظيم القاعدة .

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى ، في بيان صحفي إن "المدان اشترك مع أفراد من تنظيم القاعدة خلال عام 2006 بنصب سيطرة وهمية وقتل 47 مواطنا في منطقة بزايز كنعان ـ طريق النهروان كما شارك عناصر تنظيم القاعدة بعدة عمليات ارهابية".

وأضاف أن "قرار المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت صدر وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب ".