محكمة عراقية تقضي بإعدام عنصر من القاعدة
بغداد - (د ب أ):
أعلن متحدث عراقي اليوم الاثنين أن محكمة جنايات محافظة ديالى قضت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد عناصر تنظيم القاعدة .
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى ، في بيان صحفي إن "المدان اشترك مع أفراد من تنظيم القاعدة خلال عام 2006 بنصب سيطرة وهمية وقتل 47 مواطنا في منطقة بزايز كنعان ـ طريق النهروان كما شارك عناصر تنظيم القاعدة بعدة عمليات ارهابية".
وأضاف أن "قرار المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت صدر وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب ".
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