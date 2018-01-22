أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة حكاية وطن سامي عنان سد النهضة نصرة القدس الدوري المصري

محكمة عراقية تقضي بإعدام عنصر من القاعدة

01:16 م الإثنين 22 يناير 2018
محكمة عراقية تقضي بإعدام عنصر من القاعدة

ارشيفية

بغداد - (د ب أ):

أعلن متحدث عراقي اليوم الاثنين أن محكمة جنايات محافظة ديالى قضت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد عناصر تنظيم القاعدة .

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى ، في بيان صحفي إن "المدان اشترك مع أفراد من تنظيم القاعدة خلال عام 2006 بنصب سيطرة وهمية وقتل 47 مواطنا في منطقة بزايز كنعان ـ طريق النهروان كما شارك عناصر تنظيم القاعدة بعدة عمليات ارهابية".

وأضاف أن "قرار المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت صدر وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب ".

محكمة تنظيم القاعدة مجلس القضاء الأعلى الارهاب

الخبر التالى:

طوكيو تحاكي أول هجوم عسكري منذ الحرب العالمية الثانية وسط تهديدات بيونغ يانغ

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان