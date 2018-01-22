وزير الخارجية الألماني يلتقي نتنياهو في إسرائيل نهاية يناير

برلين/تل أبيب - (د ب أ):

يعتزم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل نهاية هذا الشهر.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن اللقاء سيعقد في 31 يناير الجاري خلال زيارة جابريل لإسرائيل، مضيفا أن "اللقاء سيعقد بناء على مبادرة ألمانية".

يذكر أن نتنياهو ألغى اجتماعه مع جابريل في إسرائيل في أبريل الماضي بسبب لقاء الأخير ممثلين عن منظمات منتقدة للحكومة الإسرائيلية.

ومن المرجح أن يتوجه نتنياهو إلى ألمانيا عقب أسبوعين من اللقاء المخطط مع جابريل للمشاركة في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، ومن المحتمل أن يلتقي المستشارة أنجيلا ميركل على هامش المؤتمر.

وتعتبر الزيارتان فرصة لتحسين العلاقات التي توترت مؤخرا بين البلدين، وذلك بعدما أرجأت ميركل مطلع العام الماضي المشاورات الحكومية الألمانية-الإسرائيلية لأجل غير مسمى لاستيائها على ما يبدو من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان جابريل سيلتقي أيضا مسؤولين في الحكومة الفلسطينية.

وأعلن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب أيضا أن وزير الخارجية الألماني يعتزم إلقاء خطاب خلال مؤتمر دولي يدور حول السياسة الأمنية وقضايا اجتماعية في 31 يناير الجاري.

وبجانب جابريل، سيشارك في المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت.