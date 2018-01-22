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نائب ترامب متحديا العرب: شرف عظيم التواجد في القدس عاصمة إسرائيل

01:01 م الإثنين 22 يناير 2018
نائب ترامب متحديا العرب: شرف عظيم التواجد في القدس عاصمة إسرائيل

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

تل أبيب - (د ب أ):

بدأ اليوم الاثنين لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وواصل "بنس" تحديه للعرب وقال في مستهل الاجتماع:"شرف عظيم أن أتواجد في القدس (عاصمة إسرائيل). إننا على عتبة عهد جديد يهدف لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين" - وفق زعمه.

كان بنس، قد وصل إلى إسرائيل الليلة الماضية في إطار جولة في المنطقة استهلها بمصر والأردن.

وبعد اجتماعه مع نتنياهو، سيتوجه بنس إلى الكنيست لإلقاء كلمة أمامه.

ويقاطع الفلسطينيون هذه الزيارة.

وتعد زيارة بنس للمنطقة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع للشرق الأوسط منذ القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفرضت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة لتأمين القدس حتى انتهاء الزيارة.

كان نتنياهو قال في وقت سابق إن زيارة بنس "تركز على مساعي الإدارة الأمريكية للتصدي للنشاطات الإيرانية المعادية والمشروع النووي الإيراني، ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام".

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو إسرائيل فلسطين نصرة القدس

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