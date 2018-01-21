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حزب استقلال بريطانيا يصوت بسحب الثقة من زعيمه بولتون

11:54 م الأحد 21 يناير 2018
حزب استقلال بريطانيا يصوت بسحب الثقة من زعيمه بولتون

زعيم الحزب هنري بولتون

لندن - (د ب ا):

صوتت اللجنة التنفيذية لحزب استقلال بريطانيا بسحب الثقة من زعيم الحزب هنري بولتون، الأحد، ما يمهد الطريق أمام الإطاحة المحتملة به خلال أسابيع.

وصوتت اللجنة الحاكمة بالإجماع، وفقاً لما ذكرته وكالة برس أسوشيشن البريطانية.

وأصبح قرار ما إذا كان بولتون سوف يكون قادرا على البقاء كزعيم للحزب المتشكك في أوروبا، متروكاً لأعضاء الحزب.

وقال متحدث باسم الحزب إن "هذا القرار سيؤدي تلقائياً إلى عقد اجتماع عام طارئ للحزب".

ووفقاً لقواعد الحزب، يجب أن يعقد الاجتماع خلال 28 يوماً.

وواجه بولتون دعوات للاستقالة الأسبوع الماضى بعد نشر رسائل نصية عنصرية كتبتها صديقته فى صحيفة ديلى ميل. وانفصل بولتون، البالغ من العمر 54 عاما، عن جو مارني بعد وقت قصير من نشر هذه التقارير.

بريطانيا حزب استقلال بريطانيا هنري بولتون لندن

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