وزراء التعاون الإسلامي يدينون بأشد العبارات تزويد إيران الحوثيين بصواريخ باليستية

الرياض - (د ب أ):

أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في نهاية اجتماعهم الذي عقد في جدة، غربي المملكة، الأحد، بأشد العبارات تزويد إيران جماعة الحوثي بصواريخ باليستية تقوم بإطلاقها باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأصدر الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشروع قرار اليوم "بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض".

وقرر الاجتماع الإدانة بأشد العبارات لميليشيات الحوثي لإطلاقها صاروخًا باليستيًا إيراني الصُنع على الرياض، بوصفه اعتداءً على السعودية ودليلًا على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.

ويدين خرق إيران قرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد الميليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع، كما يدين تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

ويؤكد الاجتماع دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة ، في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها.