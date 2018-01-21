مقتل 7 في اشتباكات بين مصلين وقوات الأمن الإثيوبية

أديس أبابا - (د ب أ):

قالت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأحد، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في إقليم أمهارا بشمال البلاد عندما اشتبك مصلون وقوات الأمن خلال احتفال ديني.

وقال الضابط أماري جوشو، عبر التليفزيون الوطني، إن القتال وقع بين شباب وأفراد للشرطة خلال احتفال مسيحي لتدشين تعميد قس في بلدة ولديا يوم السبت.

وقال إن من بين القتلى ستة من المصلين وأحد أفراد الأمن، مضيفاً أن هناك ما لا يقل عن 17 شخصاً مصاباً.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن محتجين غاضبين أشعلوا النيران في العديد من الفنادق والمطاعم والمتاجر في رد فعل على الاشتباكات. وقال أحد شهود العيان إنه كان بالإمكان سماع تبادل إطلاق النار في ولديا حتى منتصف نهار اليوم الأحد.

وتشهد منطقة أمهارا احتجاجات واسعة عنيفة مناهضة للحكومة منذ عدة أشهر بسبب شعور السكان باستثنائهم من العمل السياسي والأنشطة الاقتصادية.