رئيس البرلمان العراقي: موعد الانتخابات أصبح ملزما

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن موعد الانتخابات المحدد في القانون أصبح ملزما بعد رد المحكمة الاتحادية.

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت بالاتفاق قرارا بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب قضت فيه بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات، وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أعلن -أمس- تأجيل جلسة حسم موعد الانتخابات التشريعية إلى اليوم بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى اتفاق في جلسة شهدت انقسامات حادة.

وانسحب تحالف القوى السنية من الجلسة المخصصة لحسم موعد الانتخابات التشريعية "بانتظار قرار المحكمة الاتحادية"، فيما هدد نواب التحالف الوطني بالانسحاب إذا جرى التصويت سرا على الموعد.