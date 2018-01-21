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المحكمة الاتحادية العراقية تقرر إجراء الانتخابات في موعدها

01:16 م الأحد 21 يناير 2018
المحكمة الاتحادية العراقية تقرر إجراء الانتخابات في موعدها

المحكمة الاتحادية العراقية

بغداد - (د ب أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا بالعراق إياس الساموك اليوم الأحد بأن المحكمة أصدرت قرارا بوجوب التقيد بالمدة المحددة بالدستور العراقي لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال الساموك في بيان صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام الدستور، بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب، وقضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في الدستور لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

ومن المنتظر أن يعقد رئيس البرلمان العراقي اجتماعا اليوم مع قادة الكتل البرلمانية للاتفاق على التصويت يوم غد الاثنين في جلسة علنية لتمرير قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد من قبل الحكومة العراقية في 12من شهر مايو المقبل.

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