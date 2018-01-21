مقتل مسلحين متشددين اثنين في هجوم على فندق بكابول

كابول - ( د ب أ ):

أعلن مسؤول أفغاني في كابول أن اثنين من المسلحين المتشددين الأربعة الذين هاجموا فندق انتركونتيننتال بكابول مساء اليوم السبت لقيا حتفهما بعد ثلاث ساعات تقريبا من شن الهجوم على الفندق.

وقال نصرت رحيمى المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.) إن خمسة أشخاص أصيبوا حتى الأن في الهجوم ونقلوا الى المستشفيات في الوقت الذى تواصل فيه قوات الأمن تطهير باقي طوابق الفندق .

وكتب لطف الله نجف زاده رئيس قناة "طلوع نيوز" المحلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "يقول نقلا عن أحد الشهود ، كان قد نجح في الهرب من مكان الهجوم مع خمسة أخرين ، إن حوالى 15 شخصا قتلوا أو جرحوا.

وقال رحيمى إن إطلاق النار مستمر في الفندق ، مضيفا أنه أمكن إنقاذ وتأمين المشاركين في حفل زفاف كان يقام بالفندق.

وأوضح أن المسلحين أضرموا النار في البداية في المطبخ الذى يقع فى الطابق الثالث. وتمت السيطرة الأن على الحريق الذى أشعلوه كما تم تطهير الطابق من المسلحين المتشددين.

وأضاف رحيمي " إن نصف الطابق الثالث تقريبا قد احترق " مضيفا انه لا يزال من الصعب تحديد عدد الاشخاص داخل الفندق او ما اذا كان هناك رهائن أم لا.

غير أن رحيمى أصر على أن معظم الاشخاص المحاصرين داخل الفندق تم انقاذهم من قبل قوات الامن.

وقال بصير مجاهد، وهو متحدث باسم شرطة كابول، إن انفجارين على الأقل وقعا في المنطقة، لكن سببيهما لم يتضحا.

وفي وقت سابق، قال نجيب دانيش، متحدث آخر باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن تقوم بتطهير الطوابق العليا من الفندق وحذرت النزلاء بأن يظلوا داخل غرفهم.

ويعتبر الفندق بمثابة نقطة التقاء لنخبة العاصمة الأفغانية ويستقبل العديد من الضيوف الدوليين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي قالت فيه إنها "على علم بتقارير عن جماعات متطرفة ربما تخطط لهجوم على فنادق في كابول"، محذرة المواطنين بأن يتوخوا الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة.

ولم يؤكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، كما أنه لم ينف المسؤولية عن الهجوم في رد على رسالة لوكالة الأنباء الألمانية، قائلا إن هناك حاجة إلى التواصل مع مصادر.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هجوم مسلح الفندق.

ففي عام 2011، اقتحم مقاتلو طالبان الفندق وشنوا هجوما مسلحا قتل فيه 21 شخصا بينهم تسعة من المهاجمين.