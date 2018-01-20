متحدث عسكري أمريكي: نتابع الوضع بعد هجوم على فندق في كابول

كابول - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان، توم جريسباك، أن القوات الأمريكية تراقب الوضع بعد الهجوم الذي استهدف فندق "أنتر كونتيننتال" في العاصمة كابول.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة السبت، عن جريسباك قوله "نحن على علم بإطلاق النار والأحداث في فندق أنتر كونتيننتال ونتابع الموقف".

وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن الهجوم تزامن مع مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات نظمته وزارة الاتصالات الأفغانية داخل الفندق بحضور مسئولين في قطاع الاتصالات من الولايات المتحدة.

وذكر شهود عيان أن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا مصرعهم في الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

وكان مسئول بالمخابرات الأفغانية قال إن المسلحين أطلقوا النار على نزلاء الفندق، والذي تعرض عام 2011 لهجوم إنتحاري مماثل.