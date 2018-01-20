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نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى الأردن قادمًا من مصر

11:07 م السبت 20 يناير 2018
نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى الأردن قادمًا من مصر

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

عمان - (أ ش أ)

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان، ضمن جولة له في المنطقة، بعد انتهاء زيارته للقاهرة في وقت سابق اليوم .

وكان في استقبال المسئول الأمريكي لدى وصوله مطار ماركا العسكري، أمين عمان ، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان.

ومن المقرر أن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي، خلال الزيارة، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ حيث يبحث معه تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

مصر العاصمة الأردنية مايك بنس عمان العاهل الأردني

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