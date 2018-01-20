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تونس: تبادل إطلاق نار بين الحرس الوطني ومسلحين في القصرين

10:51 م السبت 20 يناير 2018
تونس: تبادل إطلاق نار بين الحرس الوطني ومسلحين في القصرين

وزارة الداخلية التونسية

تونس - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم السبت، عن اندلاع مواجهات بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية مسلحة بولاية القصرين.

وقال المتحدث خليفة الشيباني لوسائل الإعلام إن تبادلاً لإطلاق النار بدأ مساء اليوم بين قوات خاصة للحرس الوطني ومجموعة إرهابية قرب منطقة خمودة وجبل سمامة بولاية القصرين غرب البلاد.

كما أفاد الشيباني بأن هذه العملية تأتي بعد نصب كمين للمجموعة الإرهابية.

ولم تتوفر معلومات بعد حول سقوط قتلى أو جرحى في المواجهات.

كانت وحدات من الجيش التونسي نفذت عملية عسكرية في جبال القصرين، أسفرت عن إصابة عنصر قيادي في كتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش المتطرف واعتقاله.

وأعلنت الداخلية أمس الجمعة عن إيقاف 14 عنصراً متواطئاً مع المسلحين في الجبال، بعد التحقيق مع العنصر القيادي في جند الخلافة.

تونس إطلاق نار وزارة الداخلية التونسية الارهاب

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