ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد توقف أنشطة الحكومة الفيدرالية

كتبت- هدى الشيمي:

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسيين والمشرعين الديمقراطيين، بعد توقف أنشطة الحكومة الأمريكية الفيدرالية عقب فشل تصويت إجرائي أُجري في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "الديمقراطيون يمنحون اهتمامًا كبيرًا لحقوق المهاجرين غير الشرعين، أكثر من جيشنا العظيم، أو أمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة".

وتابع: "بامكانهم عقد اتفاقًا بسهولة، ولكنهم قرروا اغلاق الحكومة".

وألقى البيت الأبيض باللوم على المشرعين الديمقراطيين في فشل الكونجرس فى سن تشريع يحافظ على استمرار عمل الحكومة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هم المسؤولون عن توقف عمل الحكومة.

وتابعت: "الليلة هم يضعون السياسة فوق أمننا القومي وعائلات العسكريين والأطفال المعرضين للخطر، وقدرة بلادنا على خدمة جميع الأمريكيين".

توقفت أنشطة مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة/ السبت، وبدأ ذلك بتوقف الأنشطة الحكومية غير الضرورية بعد أن عجز مجلس الشيوخ عن تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يستمر لمدة 30 يوما.

وكان التصويت فى مجلس الشيوخ الذى يضم 100 عضو يتطلب أغلبية كبيرة من 60 عضوا لوقف النقاش والسماح بالتصويت الرسمى على التشريع.