ماكرون: بريطانيا سيكون لديها "حلها الخاص" فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي"، في مقابلة سيتم بثها على الهواء مباشرة غدا الاحد إن بريطانيا سيكون لديها "حلها الخاص"، للعلاقات مع الاتحاد الاوروبي، بعد انسحاب بريطانيا من التكتل.

لكن ماكرون حذر من أن بريطانيا لن تكون قادرة على اختيار أي جانب من جوانب السوق الاوروبي الموحد، تريد الوصول إليه، بينما العلاقة يمكن أن تكون أعمق من اتفاق تجاري صريح.

وأضاف "من المؤكد أن لديكم حلكم الخاص" في مقتطفات من المقابلة التي نشرتها "بي.بي.سي"، مشيرا "لكن تلك الطريقة الخاصة يتعين أن تتفق مع الابقاء على السوق الموحد".

وتابع ماكرون أن بريطانيا لا يمكن أن تصل بشكل كامل إلى السوق، بدون المساهمة في ميزانية الاتحاد الاوروبي وقبول ما تسمى بـ"الحريات الاربع" من بينها حرية حركة العمال وقبول الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الاوروبية، حسب ماكرون.

ودفع الموقف القوي للاتحاد الاوروبي رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي لاستبعاد الاستمرار في العضوية البريطانية في السوق الموحد.

وتقول ماي إن حرية حركة العمال والاختصاص القضائي للمحكمة الاوروبية لا يتوافقان مع تصويت بريطانيا عام 2016 للانسحاب من الاتحاد الاوروبي.