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تفكيك قنبلة تزن حوالي 50 كيلوجراما بمقاطعة يابانية

11:48 ص السبت 20 يناير 2018
تفكيك قنبلة تزن حوالي 50 كيلوجراما بمقاطعة يابانية

ارشيفية

طوكيو - (د ب أ):

فكك خبراء المفرقعات في مقاطعة أوكيناوا اليوم السبت، قذيفة مدفعية ضخمة، تعود لنهاية الحرب العالمية الثانية، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتم إجلاء حوالي 2500 شخص في المقاطعة الواقعة جنوب اليابان، للقيام بهذا الاجراء.

وكان قد تم العثور على القنبلة، التي تزن حوالي 50 كيلوجراما والتي يبلغ طولها حوالي 70 سنتيمترا، في نوفمبر الماضي، في موقع بناء فندق في مركز مدينة ناها.

ويعتقد أنه تم إطلاق القنبلة من سفينة حربية أمريكية، خلال معركة أوكيناوا في عام 1945 

ونزع أفراد من قوات الدفاع الذاتي البرية فتيل القنبلة. وتم إكمال المهمة بأمان، خلال حوالي 40 دقيقة.

قنبلة مقاطعة أوكيناوا خبراء المفرقعات الحرب العالمية الثانية اليابان

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