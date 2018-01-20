مقتل 18 مسلحا وإصابة 5 في قصف جوي شمالي أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية، اليوم السبت، أن 18 مسلحا على الاقل قتلوا، خلال عمليات نفذتها قوات مسلحة أفغانية بإقليم قندوز شمالي أفغانستان، طبقا ما لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم.

وطبقا لبيان صادر عن الوزارة، جرت العمليات ، بدعم جوي وثيق من سلاح الجو الافغاني في منطقة شاهار دارا.

وأضاف البيان أن خمسة مسلحين أصيبوا أيضا، وتم اعتقال ثلاثة آخرين، خلال نفس العمليات.

ودمرت قوات الامن الافغانية أيضا مركبة وسبع عبوات ناسفة بدائية الصنع، خلال العمليات، بينما تمت مصادرة بعض الاسلحة والذخائر، حسب الوزارة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على التقرير حتى الان.

وتشن القوات الأفغانية هجمات تستهدف الجماعات المسلحة في البلاد التي ابرزها طالبان وداعش .