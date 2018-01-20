"فيسبوك" يشرح استراتيجيته الجديدة.. هكذا سنختار الأخبار والمصادر الموثوقة

كتب – محمد الصباغ:

أعلنت شركة فيسبوك خلال الأسبوع الماضي تعديلات جوهرية في طريقة العرض، وقال المؤسس مارك زوكربيرج في بيان اليوم الجمعة أنه مرحلة ثانية من التعديلات بدأ تطبيقها.

وكتب زوكربيرج عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن التعديلات في الأسبوع الماضي كانت لتشجيع التواصل الاجتماعي بين العائلات والأصدقاء، ونتيجة لذلك تراجع المحتوى العام مثل الأخبار ومقاطع الفيديو والإعلانات.

وأضاف أيضًا أنه بعد التغيير من المتوقع أن تمثل الأخبار نسبة 4% من الـ"newsfeed" أو "آخر الأخبار"، بدلًا من 5%.

وكتب زوكربيرج: "اليوم أعلن عن التحديث الثاني الرئيسي: للتأكد من أن الأخبار التي تصلكم بشكل أقل ستكون ذات قيمة كبيرة. طلبت من فريقي التأكد من أن الأولوية للأخبار الموثوقة، المعلوماتية والمحلية. وسنبدأ الأسبوع المقبل بالمصادر الموثوقة".

وأشار زوكربيرج إلى أن العالم اليوم مليء بالمعلومات الخاطئة والتحيزات والمواد الإثارية. وقال: "وسائل التواصل الاجتماعي تمكن الناس من نشر المعلومات بشكل أسرع من السابق، وإن لم نواجه هذه المشاكل، فنحن هنا سنتحول لبوق يضخمها. وهنا تكمن أهمية قائمة آخر الأخبار تقدم أخبارا عالية القيمة تساعد على بناء قاعدة مشتركة".

وعن السؤال المهم الذي واجه الشركة في هذا الأمر، قال زوكربيرج إنه يتعلق بكيفية اختيار مصادر الأخبار الموثوقة في العالم "المليء بالانقسامات".

وكشف أنهم لم يقوموا بذلك في فيسبوك بأنفسهم بل فكروا في التوجه إلى خبراء ليضعوا القرار بين أيديهم، لكن أيضًا في نفس الوقت هناك إدراك بأن ذلك "لن يحل ذلك مشكلة الموضوعية". وفكروا أيضًا في العودة إلى مجتمع فيسبوك نفسه.

وقال مؤسس فيسبوك إنه في النهاية كان القرار بأن المجتمع هو من سيقرر المصادر الموثوقة بدرجة أكبر، وبذلك سيكون الأمر أكثر موضوعية.

وشرح زوكربيرج طريقة الوصول إلى ذلك، وقال إنه كجزء من استطلاعات الجودة "سنسأل الناس حول مدى معرفتهم بمصدر أخبار، وما إذا كان موثوقا بالنسبة لهم أم لا. الفكرة هي أن بعض مؤسسات الأخبار ربما فقط تكون موثوقة من قبل قراءها أو مشاهديها فقط، وهناك أخرى تعتبر موثوقة في المجتمع بشكل أوسع وحتى عبر أشخاص لا يتابعوا حساباتها مباشرة".

وأضاف: "استبعدنا من التجربة من لا يعرفون مصدر ما، وبالتالي النسبة النهائية ستكون معبرة عن من يثقون في مصدر يعرفونه".

وأكد مؤسس فيسبوك أن التحديث الجديد لن يغير من معدل الأخبار التي ستظهر على فيسبوك، مشيرًا إلى أن التحوّل سيكون في توازن الاخبار التي يتابعها المستخدمين بحسب المصادر التي قُرر أنها موثوقة في المجتمع.