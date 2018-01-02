البيت الأبيض: النظام الإيراني يخصص أموال "رفاهية شعبه" للإرهاب والعنف

واشنطن - (د ب أ):

جددت الولايات المتحدة انتقاداتها إلى القيادة السياسية في إيران، على خلفية الاحتجاجات الحالية المناوئة للنظام في طهران.

وقالت سارا ساندرز، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفى مقتضب بواشنطن: إن "النظام الإيراني يخصص أموال رفاهية شعبه لنشر العنف والإرهاب في الخارج".

ووصفت ساندرز الاحتجاجات الحالية في إيران بأنها " انتفاضة شعبية عضوية جرى تنظيمها من قبل مواطنين إيرانيين شجعان"، ولفتت إلى أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يقف صامتا عندما يواجه المتظاهرون العنف.

وتابعت: أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني ونحن ندعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وأن تتركهم يعبرون بسلمية عن رغبتهم في التغيير".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن قرار تغيير النظام في طهران يعود للشعب الإيراني.

واستطردت تقول أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يعبر عن دعمه لشعب إيران".

وذكرت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :" يريد أن يشهد توقف دعم إيران للإرهاب وأنه يود أن تحترم إيران حقوق الإنسان وتتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب.. تبقي كل الخيارات متاحة، فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني " .

وأشارت ساندرز إلى أن ترامب أعرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن دعمه للمحتجين غير أنها احجمت عن القول ما إذا كان ترامب يريد تغيير النظام في إيران.

وشددت ساندرز على أن "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام في طهران إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير" .