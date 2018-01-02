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رئيس جمهورية قبرص يبدأ زيارة رسمية للسعودية

11:35 م الثلاثاء 02 يناير 2018
رئيس جمهورية قبرص يبدأ زيارة رسمية للسعودية

رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستسياديس

الرياض (أ ش أ):

بدأ رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستسياديس، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال الرئيس القبرصي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيوكس بانايي.

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قبرص السعودية نيكوس اناستسياديس مطار الملك خالد الدولي

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